Gli alunni della Fermi in visita ai carabinieri

Una scolaresca dell’Istituto comprensivo Enrico Fermi ha fatto visita alla sede del comando provinciale dei carabinieri, che ha accolto con entusiasmo la richiesta avanzata dalla scuola. In caserma sono arrivati 26 alunni della classe quinta accompagnati da tre insegnanti, ricevuti dal comandante della Compagnia di Macerata, dal comandante del Nucleo operativo e radiomobile, dal comandante della Sezione radiomobile e da un militare motociclista. Prima la proiezione di un filmato illustrativo delle attività svolte dall’Arma in Italia e all’estero, poi una mostra nel cortile dei principali mezzi in uso ai carabinieri e dei materiali tecnici e speciali in dotazione. Grande la gioia degli alunni nell’ammirare le auto e le moto dei carabinieri: tutti sono saliti sulle moto Yamaha Tracer 900 e sulle Alfa Romeo Giulia; si sono divertiti ad accendere i lampeggianti blu e le sirene, attivare i pannelli luminosi telecomandati per segnalazioni stradali, allestiti sui tettucci delle auto, e a parlare alla radio con gli operatori della centrale operativa.