Gli alunni della scuola "Patrizi" a tu per tu con i forestali

La scuola secondaria di primo grado "Patrizi" ha accolto con entusiasmo l’invito della biblioteca comunale a prendere parte al progetto "Il maggio dei libri in biblioteca comunale" realizzato in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato. Protagoniste dell’iniziativa sono state le classi prime che hanno avuto l’opportunità di incontrare alcuni rappresentanti della Forestale per approfondire il ruolo fondamentale che questa istituzione svolge nella tutela dell’ambiente, del territorio e della legalità. L’incontro si è aperto con un video introduttivo che ha illustrato le attività quotidiane del Corpo Forestale. A seguire, gli alunni hanno posto numerose domande, ricevendo risposte puntuali e stimolanti, che hanno reso il dialogo vivo e partecipato. Gli studenti si sono dimostrati curiosi e interessati.