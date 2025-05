Gli alunni dell’istituto De Magistris protagonisti a Macerata Racconta

L’istituto De Magistris di Caldarola protagonista del Premio Macerata Racconta Giovani. Il concorso ha visto la partecipazione degli studenti delle classi IV e V della primaria di Caldarola e delle classi IV e V della primaria e II delle medie di Belforte che si sono distinti con i loro elaborati, portando a casa importanti riconoscimenti. Anche quest’anno l’organizzazione ha fornito come traccia un libro che è stato oggetto di un lavoro in classe. Per l’edizione 2025, a ispirare i bambini della primaria è stato il libro "C’è questo in me" di Silvia Vecchini e per la secondaria di primo grado "Le parole giuste", della stessa autrice. Per ogni classe, le insegnanti hanno selezionato i tre migliori lavori individuali che sono entrati a far parte del Premio e valutati dalla giuria. Nei giorni scorsi, alla presenza della Vecchini, dal sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni e del vicesindaco di Belforte Mariella Migliorelli, sono stati consegnati i premi agli studenti che hanno presentato i migliori elaborati. Tra questi, hanno anche gli studenti del De Magistris. Per la scuola Primaria, il primo posto è stato conquistato dal racconto "Una risata che vola fino al cielo" di Eros Sahota Singh della IV A di Caldarola (insegnante Paola Pascucci). Al terzo posto (ex aequo con la scuola di Pollenza) "Le lumache" di Maria Tarquini della IV A di Belforte (insegnante Elsa Carfagna). Al quarto posto "La mia autobiografia" di Filippo Crocetti della V di Caldarola (insegnante Giovanna Di Stefano) e in ex aequo "La cucinetta" di Irene Foglia della classe V di Belforte del Chienti (insegnante: Elsa Carfagna). Per la secondaria il racconto vincitore è stato "Uno strumento magico" di Damiano Senesi della II D di Belforte e al terzo posto "Quella bambina…" di Noemi Giuliodori della II C.