Gli alunni protagonisti sul palcoscenico In scena ricorderanno l’eccidio di Montalvello

L’8 e il 9 giugno gli alunni dell’Istituto "Coldigioco" metteranno in scena al teatro "Mestica" di Apiro lo spettacolo "Montalvello". Sarà l’atto conclusivo dell’interessante "Progetto teatro" portato avanti durante l’anno scolastico assieme all’esperta Fiorenza Montanari. La rappresentazione, che vede protagoniste tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado, è incentrata sull’eccidio di Montalvello. In questa frazione del territorio apirano si consumò un tragico evento durante la Seconda guerra mondiale: i soldati dell’esercito tedesco presero una dozzina di abitanti del luogo per una rappresaglia; alcuni riuscirono a fuggire, ma 6 di loro vennero fucilati, erano tutti uomini. Era il 29 giugno 1944 e oggi, a distanza di tanti anni, rimane una ferita aperta per la quale la popolazione di Apiro soffre ancora molto. Anche noi siamo rimasti colpiti da quanto raccontato da Gino Romagnoli, uno dei pochi sopravvissuti a quella strage. L’uomo è deceduto poche settimane fa, però Fiorenza Montanari era riuscita a intervistarlo alcuni mesi prima e ci ha fatto vedere a scuola il video di quell’intervista. Le sue parole ci hanno fatto capire quanto sia inutile e crudele la guerra. E lo spettacolo teatrale renderà omaggio a quelle vittime innocenti del conflitto. Classe 1ª^ A