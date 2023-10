Gli alunni puliscono la spiaggia

La spiaggia davanti al Pontino Spinaci, sulla costa sud di Porto Potenza, è stata lo spazio scelto per l’iniziativa eco-ambientale "Puliamo il Mondo", organizzata da Legambiente in collaborazione con il Comune di Potenza Picena e il Cosmari. Accompagnati dagli insegnanti, gli alunni delle classi 2ª B e 2ª C della scuola Sanzio sono stati accolti in spiaggia dall’assessore all’ambiente, Giulio Casciotti, che ha subito spiegato le finalità dell’iniziativa. Circa cinquanta "operatori ecologici" in erba hanno setacciato un ampio spazio di spiaggia, ripulendolo da plastiche, cicche di sigarette, vetri, pezzi di metallo e parti di reti da pesca. L’amministrazione ringrazia la preside Nicoletta Ambrosio, gli insegnanti, Legambiente Marche, gli operatori del Cosmari e la polizia locale per la collaborazione.