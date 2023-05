Gli Amici del liceo Classico festeggiano gli studenti diplomati 25 e 50 anni fa

Venerdì 12 maggio sarà una serata densa di appuntamenti per l’Associazione ’Amici del Liceo Classico’ di Macerata in collaborazione con il medesimo istituto. Dalle 18 alle 23 spazio agli incontri, i ricordi, la musica, l’amicizia, l’intrattenimento e il sottile, neppure tanto, filo rosso che lega da sempre gli studenti del liceo classico: un vero e proprio marchio di fabbrica, presente o esportato, ma sempre inconfondibile. Andando in ordine, festeggiamento per i diplomati del 1973 (50° anniversario) e per coloro del 1998 (25° anniversario) iniziando con una visita guidata alla scuola di corso Cavour, il pomeriggio. Poi l’attenzione e la kermesse si trasferiscono al Resort le Case. A partire dalle ore 18 ci sarà la consegna dei gadgets ai festeggiati ed uno spettacolo-talk show che racconterà e spiegherà il contenuto della serata, il cui titolo non lascia adito a dubbi: ’Il Leopardi ieri e oggi: ospite d’onore il Classico Macerata’. Il talk show, dialettico, artistico e musicale, sarà condotto da Paola Pagnanelli.