Gli angeli in prima linea nella notte più lunga

Qualcuno che alza un po’ il gomito, altri che si divertono a far esplodere i botti dentro i cassonetti della spazzatura, un paio di incidenti senza gravi conseguenze. È il bilancio della notte di Capodanno in provincia di Macerata, dove i festeggiamenti si sono svolti tutto sommato senza troppi eccessi. Al 118 sono arrivate diverse chiamate per soccorrere degli ubriachi, mentre ai vigili del fuoco sono stati segnalati piccoli incendi di cassonetti all’interno dei quali erano stati esplosi dei botti. A Macerata qualche centinaio di persone si è ritrovato in piazza della Libertà, dov’era stata allestita all’ultimo minuto (e non senza polemiche) la festa di Capodanno.