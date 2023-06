Gli animali fanno compagnia agli ospiti della residenza Kos

Gli ospiti della residenza "Anni Azzurri Santa Maria in Chienti" di Montecosaro hanno vissuto un pomeriggio di festa e musica in compagnia dei loro familiari e degli amici a quattro zampe. L’iniziativa "Pet Friendly" è stata organizzata dalla direttrice della struttura Monica Pennesi e rientra nell’ambito di un ciclo di appuntamenti dedicati agli ospiti che il Gruppo Kos sta realizzando nelle strutture. "La compagnia degli animali e un adeguato lavoro fatto con loro – spiega Monica Pennesi – offre benefici evidenti e constatati nel tempo come l’aumento delle interazioni sociali, la motivazione all’attività motoria, benefici sull’umore e sul benessere. Grazie alla presenza degli animali – sottolinea la Pennesi – si creano delle dinamiche di relazione spontanea che agevolano il contatto umano e la relazione sia tra gli ospiti che con il personale sanitario". Si è svolto un convegno dedicato ai benefici dell’attività di Pet Theraphy nelle strutture sanitarie e sono stati presentati i risultati ottenuti nella Rsa dall’equipe della struttura composta da Donatella Cintio, Laura Bedetta, Manuela Pasutto e Raffaela De Martiis dell’associazione Castel Lornano di Macerata.

Barbara Palombi