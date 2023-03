Gli aperitivi europei muovono i primi passi

In moto la macchina organizzativa del Comune in vista della "Festa dell’Europa" che si svolgerà dal 9 al 13 maggio. Assicurato anche quest’anno il viaggio alla scoperta dei sapori attraverso cui apprezzare le tradizioni dei vari Paesi della Ue grazie agli Aperitivi europei che si svolgeranno da mercoledì 10 a sabato 13 maggio e che richiamano sempre tantissime persone. Proprio per questo l’amministrazione ha convocato per martedì, alle 15.30, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, una riunione preliminare con baristi e commercianti. Collegata alla festa anche la seconda edizione del contest "L’Europa per me", promosso dagli assessorati alla Cultura e all’Istruzione e alle Politiche giovanili del Comune. Un’occasione per stimolare una riflessione sull’Unione Europea e su cosa significa essere cittadini europei nel mondo, nella propria città e nella vita di tutti i giorni. ll contest è rivolto a tutti i giovani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni residenti nel territorio della provincia. I ragazzi e le ragazze potranno partecipare come singoli, come gruppo informale di massimo 10 componenti o come classe presentando un elaborato testuale o multimediale che rappresenti la loro visione dell’Unione Europea in modo creativo riprendendo le tematiche promosse dalla Strategia Europea per i giovani o il tema delle competenze, della formazione e del lavoro. Ai partecipanti del contest sarà dedicato un appuntamento specifico all’interno del programma della Festa dell’Europa durante il quale i giovani potranno confrontarsi e costruire il modello della loro città ideale secondo i valori europei da presentare poi all’amministrazione comunale, con attività dinamiche e interattive. In questa occasione verranno anche premiati i vincitori del contest che potranno presentare i prodotti presentati a tutta la cittadinanza. Tutti i giovani e le scuole di ogni ordine e grado della provincia sono invitati a partecipare al contest per costruire insieme un’Europa e una città a misura dei più giovani in cui possano sentirsi e realmente essere protagonisti. La scadenza per presentare la candidatura è fissata il 21 aprile.