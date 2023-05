Gli aperitivi sotto l’acqua Brindisi dopo le polemiche

Festa dell’Europa, debutto bagnato: gli aperitivi sono partiti sotto la pioggia. Tutto come da previsioni meteo. Proprio per l’allerta, alcuni baristi e ristoratori, preoccupati per un possibile flop, avevano provato a chiedere al Comune un rinvio dell’iniziativa, che però, come ha spiegato l’assessore Marco Caldarelli, non è stato possibile, dato che nelle prossime settimane ci sono già diversi eventi organizzati. Dunque, aperitivi europei siano: i locali si sono vestiti a festa, ciascuno secondo i colori del Paese prescelto. Ieri, diversi temerari si sono avventurati in giro nella nebbia per gustare i sapori europei. Intanto, dopo le proteste sollevate dai commercianti negli ultimi giorni sulla "disparità di trattamento" tra piazza Mazzini (dove la musica si può tenere fino all’una) e il resto del centro, dove lo stop doveva essere a mezzanotte, il sindaco Sandro Pacaroli ha firmato l’ordinanza per la deroga acustica fino all’una per la notte tra oggi e domani relativa a tutti i locali, ovunque essi siano posizionati sul territorio comunale, così come deciso per piazza Mazzini. Restano invariate le deroghe temporanee precedentemente adottate relative ai giorni preferiali di domani (venerdì) entro la mezzanotte e ai giorni prefestivi come sabato (termine entro l’una).

Non solo aperitivi: ieri alle 18 con gli studenti Erasmus per le "conversazioni in lingua" agli Antichi Forni e domani durante "L’Europa per i giovani e le città" con Anci Giovani Amministratori, a Palazzo Conventati dalle 18, Confartigianato propone delle degustazioni di prodotti tipici. Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo supporta la Festa dell’Europa: oltre ai tradizionali aperitivi, previsti vari momenti di intrattenimento, tra scienza e matematica, arte e spettacoli live. "La festa dell’Europa è un’occasione importante per le imprese del territorio – sottolinea Lucia Biagioli, referente interprovinciale della categoria ristorazione e turismo –. La nostra associazione ha la mission precisa di appoggiare ogni occasione capace di aiutare gli imprenditori a lavorare con maggiore serenità, le aziende del comparto hanno vissuto tempi estremamente duri e la crisi non è stata ancora del tutto superata. Quindi ben vengano eventi di rilievo come questo".

Chiara Gabrielli