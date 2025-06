Gli architetti bacchettano Castelli: "Una ricostruzione senza metodo"

"A quasi nove anni dalle prime scosse, sono diversi i dubbi e le perplessità che ci accompagnano in questo nostro percorso di architetti, avendo noi una formazione multidisciplinare, con grande attenzione verso l’aspetto della valorizzazione artistica, storica e culturale del nostro patrimonio". Il nuovo consiglio dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Macerata fa il punto sulla ricostruzione. "Siamo preoccupati per il destino del nostri borghi, degli aggregati edilizi, in pietra e mattone, spesso demoliti, al grido della "sicurezza prima di tutto". In questa ricostruzione manca il metodo, mancano linee guida per il recupero – prosegue il gruppo – e la salvaguardia per il futuro del patrimonio storico dell’edificio vincolato all’edilizia minore. Fatta eccezione per la nota del ministro Franceschini alla fine del mandato di Legnini, contenuta, seppur nascosta, nel portale del commissario, nulla è stato fatto in merito. È una rinuncia al confronto con la complessità dei nostri luoghi e con una interdisciplinarità necessaria, avvalendosi di un sistema operativo di tipo esclusivamente ingegneristico, e di massima semplificazione. Occorrerà vigilare al fine che ciò non avvenga, sebbene già molte mutilazioni siano avvenute. E questo è un compito che dovremo svolgere tutti, l’Ordine degli architetti, le Soprintendenze e i funzionari dei vari uffici tecnici dei Comuni impegnati nella ricostruzione". L’Ordine evidenzia che, mentre i progetti degli edifici pubblici e delle Curie devono passare sotto il vaglio delle Soprintendenze una volta superati i settant’anni di vita, gli edifici privati sfuggono a questa tutela. "Gli architetti hanno tutte le competenze, conseguite dagli anni universitari – aggiunge il gruppo – per affrontare questi temi in maniera cosciente e razionale. È compito delle istituzioni fornirsi delle giuste competenze professionali, ricorrendo a quella corretta interdisciplinarità per cui tutte le figure tecniche sono necessarie, ciascuna per le proprie competenze". L’Ordine si dice infine "profondamente deluso" in quanto il commissario Guido Castelli (foto) di recente avrebbe evidenziato il ruolo degli ingegneri "come fondamentale nei beni culturali, senza rimarcare che è sì importantissimo, ma sempre accanto alla figura dell’architetto come coordinatore e figura centrale negli interventi su beni di interesse storico, artistico e paesaggistico". Ed evidenzia la necessità di "lavorare facendo squadra, sempre però nel rispetto dei ruoli e delle competenze professionali".