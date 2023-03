Gli architetti del cratere: "Situazione critica, serve un intervento decisivo"

Tre pagine per illustrare il punto di vista degli Ordini territoriali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016: questo è stato il fulcro dell’incontro organizzato dagli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli, Terni, Perugia, Teramo, Pescara, L’Aquila, Rieti con i consiglieri nazionali Diego Zoppi e Silvia Pelonara, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli e il direttore dell’ufficio ricostruzione Marco Trovarelli tenutosi a Camerino. "Sono trascorsi oltre sei anni e mezzo dal primo sisma dell’agosto 2016, senza che il processo della ricostruzione si sia stabilizzato con procedure chiare e condivise da tutti i soggetti chiamati ad operare – ha detto Viviana Caravaggi Vivian, coordinatrice della Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti delle Marche e presidente dell’Ordine di Ancona –; la situazione nei nostri territori è critica e necessita di un intervento decisivo che abbia una visione prospettica, che sia motore propulsore per l’intero territorio e per il Sistema Italia, con uno sguardo rivolto all’Europa nella tutela e valorizzazione il nostro prestigioso patrimonio". Intervento decisivo che può essere sintetizzato in due parole: concertazione e semplificazione. "Cinque anni fa, con l’ordinanza speciale, c’è stata un’importante accelerazione sul fronte ricostruzione – ha spiegato Graziano Leoni, pro rettore vicario Unicam –: attualmente abbiamo infatti tre cantieri, tre progetti esecutivi approvati dalla struttura commissariale ed un progetto in fase di validazione, il restauro del palazzo dei Da Varano, che rappresenterebbe il simbolo della ricostruzione dell’Università. Occorre però rapidità e collaborazione affinchè quest’ultima non sia una cattedrale nel deserto". Sulla stessa lunghezza d’onda il vescovo Francesco Massara: "Questa non è solamente una ricostruzione strutturale: inutile costruire trecentocinquanta chiese, se poi queste sono vuote. La ricostruzione deve essere anche sociale ed economica". I lavori si sono conclusi con l’intervento del commissario Guido Castelli: "La sfida per la ricostruzione del Centro Italia passa dalla collaborazione con i professionisti: occorre considerare questi ultimi parte della soluzione e non del problema".

Alessio Botticelli