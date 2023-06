Gli armatori protestano contro il piano europeo sulla pesca a strascico

Una delegazione di armatori civitanovesi parteciperà domani ad Ancona a uno dei concentramenti in cui si articolerà la giornata di protesta decisa da numerose sigle della pesca (associazioni soprattutto, ma anche sindacati) per contestare in tutta Italia il "Piano d’azione" con cui l’Unione europea punta a limitare entro il 2030, se non addirittura ad azzerarlo, il settore dello strascico. Sono programmate iniziative a livello compartimentale. Di qui la scelta di Ancona per le Marche. Lì l’appuntamento è per le 10, davanti al Mercato ittico. "Questa mobilitazione – ci spiega l’avvocato civitanovese Giuseppe Micucci, esponente della cooperativa Casa del Pescatore nonché vicepresidente regionale di Fedagripesca – è stata decisa e preparata nelle ultime ore e, dunque, non ci sono le condizioni per adunate oceaniche dei pescatori considerando anche che il venerdì mattina non è il giorno ideale per sradicare la gente dalle consuete operazioni in banchina di fine-pesca. Ciò non toglie che sarà comunque una manifestazione partecipata perché è in ballo la sopravvivenza della nostra marineria e delle altre attive nello strascico. Attraverso il commissario alla pesca Sinkevicius l’Europa si appresta a dare una mazzata a tutte le flotte che adottano questo metodo in Europa, anche aumentando a dismisura le aree marine protette dove non è possibile accedere. Oltre a far sparire le marinerie, questo Piano ci porterà alla totale dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento dei prodotti ittici". Si calcola che in Italia la pesca a strascico inglobi il 20% del dato totale: quasi 2.100 barche e 7.000 lavoratori. In Europa i pescherecci interessati sono più di 7.000. Quanto alle Marche, sono coinvolte 150 barche (una trentina a Civitanova) con 1.500 lavoratori e un fatturato che sfiora i 100 milioni di euro annui.

m. p.