Gli artigiani ospitano i colleghi: il progetto di Cna Obiettivo creare una rete di imprese marchigiane

Approda anche nella nostra provincia il progetto "Craft Surfing", ideato da Cna Marche e realizzato con il contributo della Regione. Stamattina, alle 11, ci sarà l’inaugurazione nella bottega dell’artigiana civitanovese Annamaria Dichiara (in via Martiri di Belfiore, a pochi metri dallo svincolo della statale 77), che per un mese ospiterà le calzature create da Alfio Bruschi di Montegranaro e i gioielli della fermana Loredana Corbo. Il progetto, infatti, prevede che i maestri artigiani ospitino nelle loro botteghe colleghi provenienti da altre città della regione. Botteghe ospitali – o meglio – Craft Surfing: questo il nome del progetto ideato da Cna Marche. L’obiettivo principale è quello di favorire la promozione dell’eccellenza artigiana creando una rete di imprese artigiane e di maestri artigiani e di far (ri)scoprire a cittadini e turisti percorsi della bellezza nei vari territori della Regione. Craft Surfing coinvolge al momento 15 artigiani di tutte le Marche che condivideranno i propri spazi commerciali e i loro laboratori creativi, organizzando scambi di ospitalità per le produzioni dell’artigianato artistico provenienti da altri territori marchigiani. Le storie delle imprese artigiane partecipanti saranno raccontate attraverso foto e video che saranno condivisi sui social e sul sito web www.rumoredellarte.it.