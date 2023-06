Gli asili nido comunali si preparano alla prossima stagione: è il momento delle domande di ammissione

Sono aperte le iscrizioni per gli asili nido comunali. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 30 giugno utilizzando l’apposito modello che può essere richiesto agli uffici di viale Trieste, o scaricato dal sito del Comune al link: https:www.comune.macerata.itsono-aperte-le-iscrizioni-per-i-nidi-dinfanzia-comunali-2023. Le strutture disponibili sono "Topolino" in via Cassiano da Fabriano, "Aquilone" in via Eustacchio, "Gian Burrasca" in contrada Vallebona nella facoltà di Scienze della formazione ed educazione, "Arcobaleno" in via Gasparri (previsto il trasferimento all’Hub Educativo 0-11 di Sforzacosta), "Mi e Ma" in via Tibaldi (gestione affidata alla coop. Mi e Ma) e "Grande albero" via Beniamino Gigli (gestione educativa affidata alla coop. Mi e Ma). La fruizione del servizio comporta il pagamento di una retta mensile che viene stabilita con delibera dalla giunta comunale all’inizio di ogni anno di attività dell’asilo nido. Info 0733-256453534.