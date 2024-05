Gli atleti del Cus a caccia di medaglie per i Campionati universitari

Tutta pronta la rappresentanza del Cus Camerino per i Campionati nazionali universitari 2024 a Campobasso. Una straordinaria partecipazione che si avvicina al livello dei grandi atenei italiani: 11 le discipline che vedranno impegnati i 71 studenti-atleti dell’Università di Camerino in 9 giornate di sport, da sabato 18 a domenica 26 maggio. Si fa dunque sul serio e il Cus Camerino è pronto a dare battaglia per rinfoltire il suo medagliere che, di anno in anno, si arricchisce di successi con continuità: 150 ori, 97 argenti e 96 bronzi il medagliere di Camerino nella storia della competizione. Tra i vari sport ai Cnu primaverili di Campobasso, oltre ai tecnici, l’Università di Camerino schiererà: 11 atleti per l’atletica leggera in varie discipline, 5 atleti nel judo con buone potenzialità, un atleta nella lotta, uno nel taekwondo, la squadra di calcio a 5 maschile con un obiettivo alto dopo il bronzo dello scorso anno, la squadra di calcio a 11 dopo anni di assenza ma un albo d’oro con partecipazioni agli europei negli anni 2000, la squadra di pallavolo femminile, un atleta nel tennis, una atleta anche nel tiro al volo, 3 nel tennistavolo con anche disciplina di doppio maschile e doppio misto e due atlete nella scherma entrambe per il fioretto.