Gli atleti paralimpici sul palco. Lo sport veicolo per l’inclusione

Investire nello sport come strumento per abbattere barriere e costruire una società più equa e consapevole il messaggio uscito dal convegno "Sport e disabilità", assistito anche dalla presenza di interpreti Lis, ospitato all’hotel Cosmopolitan, organizzato dall’Anmic di Macerata in collaborazione con il Comune di Civitanova e la video rivista online QCC Magazine. Un momento di confronto tra istituzioni, atleti paralimpici e cittadini.

Di grande impatto sono state le testimonianze degli atleti, che hanno condiviso le loro storie di resilienza e successo, storie che hanno raccontato come, attraverso lo sport, molti di loro abbiano riscoperto sé stessi, dimostrando come l’attività fisica possa essere non solo un veicolo agonistico, ma anche un mezzo per accrescere la consapevolezza delle proprie potenzialità e favorire la piena integrazione sociale.

Tra i contributi istituzionali la lettera del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli e il saluto del presidente nazionale del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, che hanno ribadito il loro impegno a sostegno dello sport come diritto di tutti. Videomessaggio inviato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Barbara Capponi, la senatrice Elena Leonardi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il presidente del Comitato paralimpico Marche Luca Savoiardi. "È stato – ha detto l’assessore Barbara Capponi – un momento di vero dialogo e confronto, con una grande partecipazione, ed è con gratitudine che ringrazio le associazioni presenti, i genitori, le famiglie, per essere venute ad ascoltare e a fare rete".