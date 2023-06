Gli attori diversamente abili aprono una ricca rassegna

Prenderà il via stasera la seconda edizione del mini festival "L’incanto della disarmonia", organizzato dall’associazione Ubo Teatro e dal Comune. In scena andranno gli attori diversamente abili della compagnia portorecanatese, diretti dal regista e presidente Michele Salvatori, che vanta collaborazioni con l’Università Politecnica delle Marche e l’Università di Macerata e si occupa di formazione in "teatro e disabilità" e "teatro ragazzi". Alle 21 nell’anfiteatro Natale Mondo il saggio finale dei bambini e dei ragazzi del corso Ubo Teatro, in collaborazione con la Scuola di Danza e Spettacolo 9muse. Mentre domani, dalle 16 a mezzanotte, all’interno del Castello Svevo mostra fotografica "L’incanto della disarmonia", a cura di Laura Magagna. Mentre alle 21.15, nell’arena Gigli, lo spettacolo "Intrecci Amorosi" con la Compagnia Ubo Teatro. Sabato dalle 16 alle 18, nel cortile Diaz, con "Mototerapia", cioè un giro in moro rivolto a bambini e ragazzi con e senza disabilità grazie all’associazione Sorrisi e Motori. Invece alle 21, nell’anfiteatro Natale Mondo, il gran finale con lo spettacolo teatrale di improvvisazione della Compagnia Rishow.