Gli auguri dei dipendenti della Co.Bo I dipendenti della Co.Bo srl ringraziano i titolari per i 39 anni di attività nel settore calzaturiero, per aver creato nuovi posti di lavoro e per la sensibilità verso la comunità. Augurano loro buon Natale e un felice anno nuovo, con la speranza che la ditta possa continuare ancora per molti anni.