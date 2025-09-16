Gli auguri del vescovo: "Scuola luogo di pace"

Carissimi studenti, docenti e personale Ata, in questi giorni nelle nostre parrocchie ci sono state varie iniziative di benedizione e di preghiera per l’inizio del vostro anno scolastico. Ho partecipato personalmente ad alcune di esse, ma vorrei far giungere a tutti il mio saluto e il mio augurio. Papa Leone XIV, nel primo incontro con ben 201 vescovi italiani, ci ha esortato a impegnarci come educatori soprattutto su due temi: il primo e fondamentale per la missione della Chiesa è "aiutare le persone a vivere una relazione personale con Cristo, per scoprire la gioia del Vangelo. Questo è il primo grande impegno che motiva tutti gli altri: portare Cristo "nelle vene" dell’umanità". Poi, in un momento così tragico, il Papa ha invitato noi vescovi a "un’attenzione pastorale" in modo da diventare pazienti educatori alla pace nei luoghi della vita quotidiana: parrocchie, quartieri, aree interne, periferie urbane ed esistenziali, ma anche nelle scuole. "Nei luoghi dove le relazioni umane e sociali si fanno difficili e il conflitto prende forma, magari in modo sottile, deve farsi visibile una Chiesa capace di riconciliazione – ha detto il Santo Padre –. Ogni comunità diventi una "casa della pace", dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono perché la pace non è un’utopia spirituale, è una via umile, fatta di gesti quotidiani". Come vedete è un impegno grande che il Papa ci affida come cristiani e che spero sia condiviso anche da tanti studenti, docenti e personale Ata, cristiani e non, per il valore primariamente umano che cerca di costruire. Buon anno scolastico e che il Signore vi benedica.

Nazzareno Marconi,vescovo di Macerata