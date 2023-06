Gli auguri della Schlein a Vanda Pagani: "Grazie per le tue battaglie"

Gli auguri di compleanno da Elly Schlein alla staffetta partigiana Vanda Pagani, 100 anni compiuti mercoledì. Ieri è arrivato il messaggio video e un biglietto del segretario nazionale del Pd, durante la festa organizzata dai Dem di Civitava per l’iscritta più arzilla. Un secolo di vita sulle spalle e, dentro, anche l’esperienza nella Resistenza partigiana a Milano. "Cara Vanda - le parole di Schlein - tanti auguri di buon compleanno a nome mio e di tutta comunità democratica. Grazie per le tue battaglie, il tuo esempio e tua testimonianza così militante. Siamo al tuo fianco per questa bella festa, ma soprattutto per continuare nel solco dei valori della difesa della nostra Costituzione antifascista". Emozionata la Pagani. "Ti vorrei abbracciare" ha detto commossa. Per Vanda anche una targa dal Pd locale, oltre agli abbracci di amici e compagni di partito.