Gli auguri di fine anno del rettore: "Preoccupano i tagli all’Erdis"

Tempo di bilanci e sguardo al prossimo futuro all’Università di Macerata. Ieri, in occasione dello scambio di auguri con la comunità universitaria e cittadina, il rettore John Mc Court ha tracciato le traiettorie di sviluppo dell’ateneo. "Abbiamo lavorato tanto, in un’ottica di condivisione e collaborazione, per tracciare la road map che ci guiderà nei prossimi anni". Per la prima volta dagli anni della pandemia, come anticipato nell’intervista di ieri al Carlino, l’ateneo registra un incremento incoraggiante nel numero di matricole, attualmente del 7%. Accolta con soddisfazione la notizia del finanziamento da 14 milioni di euro per trasformare in uno studentato l’ex convento delle "Monachette", in via Armaroli. Ma suscita grande preoccupazione l’annuncio che la giunta regionale taglierà 4 milioni di euro al budget dell’Erdis, l’Ente regionale per il diritto allo studio. "L’auspicio è che non si verifichi un conseguente taglio ai servizi", rimarca il rettore Mc Court. Nella giornata di ieri il rettore ha salutato con un brindisi le autorità civili e militari. Sono intervenuti l’assessore comunale ai rapporti con l’Università Katiuscia Cassetta, il viceprefetto vicario Emanuele D’Amico, il vicario del Questore Rocco Carrozzo insieme alla dirigente della Digos Maria Nicoletta Pascucci, il presidente del tribunale Paolo Vadalà, i comandanti provinciali dei carabinieri Nicola Candido e della Guardia di Finanza Ferdinando Falco, il comandante dei Vigili del fuoco Mauro Caprarelli, il vicecomandante della polizia municipale Fabrizio Calamita. Incontro pomeridiano anche con i dirigenti scolastici o loro rappresentanti: Roberta Ciampechini per il liceo scientifico Galilei, Angela Fiorillo per il liceo classico linguistico, Roberto Gentili per l’Itis Divini di San Severino e Donato Romano per l’Istituto Filelfo di Tolentino.