Gli avvocati scelgono il presidente

Quindici candidati per quindici posti al consiglio dell’Ordine forense maceratese. La prossima settimana si vota per il rinnovo, a quattro anni dall’elezione del consiglio presieduto dall’avvocato Maria Cristina Ottavianoni. La candidatura è stata presentata da sette consiglieri uscenti e cioè Paolo Parisella, Massimo Gentili, Francesca Massarini, Rosita Riccobello, Gianluca Micucci Cecchi, Rosella Gaeta, Massimiliano Wolf. A loro si sono aggiunti i colleghi Marco Bottacchiari, Celeste Riera, Gianluigi Ciarrocca, Alessandro Luciani, Tiziano Luzi, Gerardo Pizzirusso, Francesca Ippoliti e MariaGioia Squadroni. Non si sono ripresentanti, alcuni perché hanno già fatto due mandati, i consiglieri uscenti Ottavianoni, Pierpaolo Persichini, Paolo Cecchetti, Luisella Cellini, Massimiliano Cingolani, Sergio Marini, Paola Medori, Leide Polci e Rosita Riccobello. Oltre al consiglio, è da rinnovare anche l’organismo per le pari opportunità: Melissa Basilici, Marco Cecconi, Annamaria Augello, Laura Forresi, Nicoletta Corneli, Elena Ardito, Letizia Murri, Paola Formica, Sara Sagni, Eleonora Wolf, Roberta Pizzarulli, Mariangela Ascenzi, Pierpaolo Persichini, Francesca Bacci in questo caso i candidati sono quattordici per undici posti. Due posti sono riservati agli uomini, ed esendoci solo due candidati di sesso maschile, questi sono automaticamente eletti. Le votazioni si terranno nella sede dell’Ordine, in tribunale, nelle mattinate di lunedì, martedì e mercoledì. Ogni elettore potrà esprimere dieci preferenze, di cui massimo sei di un solo genere. Non è stato però visto come un bel segnale il fatto che ci siano stati solo una lista e quindici candidati, il numero esatto dei posti, per entrare a fare parte dell’organismo più rappresentativo della categoria, chiamato a dialogare con i vertici del tribunale e con gli enti locali per tutte le questioni legate all’amministrazione della giustizia. In passato, si erano contrapposte più liste, c’era stato un confronto e una ampia partecipazione al voto. Il timore è che quest’anno in pochi si presenteranno in via Pesaro per indicare i nomi da fare eleggere in consiglio, rendendo così il nuovo consiglio meno rappresentativo di quanto debba essere.

Paola Pagnanelli