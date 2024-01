Gli effetti dell’inflazione. Settemila euro in meno sui conti correnti delle famiglie maceratesi

Una decurtazione media di 7.117 euro a famiglia. E’ quella prodotta dall’inflazione sui conti correnti dei maceratesi nel biennio 2022-2023, nell’ipotesi che le consistenze dei depositi bancari riferiti al 31 dicembre 2021 siano rimaste le stesse anche nei due anni successivi. Una sorta di "patrimoniale indotta" che – complessivamente – in provincia ha ridotto il potere d’acquisto di 928 milioni di euro. E’ quanto emerge da un’indagine dell’Ufficio Studi della Cgia che evidenzia come "al netto dei nuclei che hanno trasferito una parte dei propri risparmi nell’acquisto di titoli di Stato, la stragrande maggioranza ha subito gli effetti negativi della perdita di potere d’acquisto indotta dal fortissimo aumento dei prezzi registrato nel 2022 - 2023 ( +14,2%). Un aumento che nella nostra provincia si è tradotto nel "taglio silenzioso" dei risparmi più alto delle Marche e uno dei più alti d‘Italia. In regione, dopo Macerata si collocano la provincia di Ascoli Piceno, con una perdita media a famiglia di 6.795 euro, quella di Pesaro – Urbino, con 6.627 euro, quella di Ancona, con 6.053 euro e quella di Fermo con 5.847 euro. A livello nazionale Macerata occupa il 21esimo posto (su 107), tra le province con i valori più alti (il valore più elevato è quello registrato a Bolzano, 10.444 euro, seguita da Milano con 8.677 euro e a Trento con 8.048 euro). La Cgia ha calcolato la perdita di potere d’acquisto dei depositi delle famiglie italiane al 31/12/2021 sulla base della variazione dell’indice generale dei prezzi per l’intera collettività tra il 2021 e il 2023. A livello regionale e ripartizionale si è fatto riferimento ai dati territoriali sempre, mentre la stima per famiglia è stata ottenuta rapportando la perdita di potere d’acquisto totale dei depositi al numero delle famiglie indicato dall’Istat al 31 dicembre 2021. A ben pensarci il dato maceratese non dovrebbe sorprendere più di tanto, visto che nelle periodiche rilevazioni degli ultimi due anni, specie per quel che riguarda i beni alimentari e le bevande non alcoliche, la nostra provincia ha sempre registrato un indice di inflazione superiore – a volte di parecchio – alla media nazionale. Ma è anche vero che questo non consola. Si aggiunga che c’è chi dal carovita ha subito conseguenze molto pesanti, visto che sono sempre di più le famiglie povere o quelle che fanno una gran fatica per arrivare alla fine del mese.