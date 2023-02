"Gli enti acquistino i crediti del superbonus"

Evitare fallimenti annunciati, con tutto quel che ne consegue in termini economici e sociali. E’ questo l’obiettivo della Cna che lancia una proposta - a Regione, Provincia e Comuni - per sbloccare i crediti per i lavori del superbonus ristrutturazioni 110% (nelle Marche quelli bloccati valgono un miliardo, un quarto dei quali in provincia di Macerata): acquistare il credito dalle banche locali, da utilizzare in compensazione diretta dei propri oneri fiscali nei prossimi anni. In questo modo le banche possono tornare a prendere crediti dalle imprese edili e gli enti locali possono usare i crediti per compensare i propri debiti fiscali, visto anche che devono pagare i contributi previdenziali dei dipendenti e l’Iva sui beni acquistati. "I vantaggi derivanti da questa operazione – sottolinea Maurizio Tritarelli, presidente della Cna Macerata - sono per tutti e sono evidenti. Nella nostra provincia sono 4.146 le imprese del comparto costruzioni che potrebbero ripartire insieme a tutte quelle dell’indotto. Un settore che, come abbiamo ricordato di recente, ha subito solo l’anno scorso un calo di imprese pari al 15%". E che si tratti da una proposta percorribile lo dimostrano alcune esperienze già avviate: "La Provincia di Treviso ha acquistato crediti derivanti da bonus edilizi per 14,5 milioni di euro da due istituti bancari; la Regione Sardegna e alcuni Comuni veneti sono pronti a far partire questo tipo di operazioni", spiega Tritarelli. La Confederazione si sta quindi muovendo a più livelli. A livello regionale la Cna Marche ha già avanzato la proposta tramite il presidente regionale del settore Costruzioni, Marco Rossi. "Qui a Macerata il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, ha riconvocato il tavolo istituzionale, finalizzato a dare risposte alla crisi delle imprese maceratesi, per giovedì 23 febbraio. In quella occasione chiederemo di fare la stessa operazione, consentita dalle normative vigenti", afferma Tritarelli. Secondo Cna, "liberare i cassetti fiscali delle imprese non significa solo evitare dei fallimenti annunciati, ma anche cantieri abbandonati con famiglie che si trovano lavori non terminati e che non riescono più a rientrare nel beneficio, manovalanza disoccupata, impossibilità di avere disponibili aziende attive e con liquidità per partecipare ai lavori del Pnrr". Il presidente Cna, infine, elenca le proposte per frenare la crisi: "Proponiamo azioni attuabili nel breve e medio periodo. Un bonus fotovoltaico per le micro imprese, rifinanziamento della legge 192021 e della legge 132020 per l’ammodernamento delle aziende, riapertura del credito d’imposta per gli investimenti delle imprese del sisma. Proponiamo anche una cabina di regia per velocizzare l’impiego dei fondi europei 2014-2020 ancora non investiti e per rendere più efficaci quelli in arrivo per il settennato 2021-2027".

f. v.