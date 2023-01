Gli eroi del mare per i più piccoli

Riparte domani, alle 17, la rassegna "A teatro con mamma e papà", organizzata da Rancia VerdeBlu al Vaccaj di Tolentino. Il primo spettacolo in cartellone è affidato alla Compagnia Teatro Verde di Roma con "In fondo al mare", che parla con delicatezza ma senza sconti dell’emergenza climatica. "Un divertentissimo thriller subacqueo ispirato ai film polizieschi americani – spiegano dal teatro -, con i suoi tipici elementi: un vecchio poliziotto disilluso e il suo aiutante che cercano di salvare la popolazione nonostante una gerarchia corrotta, i pezzi grossi che cercano di mettere a tacere gli eroi e, naturalmente, una storia d’amore. Il mondo sottomarino, oltre a rappresentare una divertente e raffinata metafora del mondo umano, è di grande ricchezza estetica. I tre attori-burattinai faranno tuffare il pubblico sul fondo di una laguna tropicale, in un piccolo angolo di sogno su cui gravano oscure minacce. In un piccolo angolo tranquillo in fondo al mare, i pesci iniziano a scomparire uno dopo l’altro. Una saggia aragosta, John MacLobster, guida le indagini, lungi dal sospettare la terribile verità che scoprirà...". Biglietti in vendita su www.vivaticket.com, e domani alla biglietteria del Vaccaj dalle 16.

Lucia Gentili