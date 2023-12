Gli ex marinai tra ricordi e allegria

Dopo aver partecipato il 5 dicembre alla celebrazione ufficiale di Santa Barbara, alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica e delle autorità civili e militari, l’associazione Marinai in Congedo ha radunato tutti gli ex del territorio, per ricordare insieme i tempi in cui indossavano le storiche tricot in bianco e blu, la vecchia disciplina e le nuove amicizie che la vita militare ha favorito.

Una giornata particolare alla quale hanno partecipato 69 ex marinai con le rispettive famiglie e terminata in allegria al ristorante ’La Contessa’, per degustare un invidiabile menu al pesce. Presenti al ’raduno’, delegazioni di ex marinai di Porto Sant’Elpidio, Pedaso, Cupramarittima e, naturalmente, di Civitanova.