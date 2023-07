Gli ex medici condotti Dopo 35 anni hanno diritto all’integrazione di stipendio

di Franco Veroli

Un milione di euro potenziale per una ventina di medici ex condotti che a suo tempo erano anche ufficiali sanitari e che hanno optato per il trattamento economico omnicomprensivo. Ognuno di loro può rivendicare fino ad un massimo di 50mila euro, ma per farlo deve presentare apposita istanza sulla base della quale sarà poi stabilito l’importo a cui hanno eventualmente diritto.

Sono i due numeri riferiti a una vicenda che affonda le radici in un tempo lontano, a 35 anni fa. L’Ast di Macerata ha infatti pubblicato un avviso pubblico, "riservato esclusivamente ai medici ex condotti che prestavano servizio, alla data del 1° gennaio 1988, nelle Unità sanitarie locali alle quali l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata è succeduta". Di certo c’è che nessuno degli interessati è più alle dipendenze del nostro sistema sanitario, e bisogna anche vedere visto il tempo trascorso - se sono ancora tutti in questo mondo, anche se – in caso contrario – a godere degli eventuali benefici saranno gli eredi.

La questione di fondo si fonda sul fatto che gli ex medici condotti che hanno scelto di avere un rapporto esclusivo con le Aziende sanitarie, sono diventati a tutti gli effetti dipendenti, con uno status assimilabile a quello degli altri dipendenti sanitari, anche se con specifiche mansioni. Una condizione che comporterebbe un adeguamento di quanto è già stato corrisposto. Come viene ricordato nell’istruttoria della determina della Ast, l’avviso è stato pubblicato "in ottemperanza alle sentenze del Tar del Lazio (sezione 1-bis, 6401994) e del Consiglio di Stato (sezione IV giurisdizionale, 25372004), oltre che da quanto disposto nel giugno 2017 dal Ministero della Salute per il completamento degli "interventi perequativi". Lo stesso Ministero ha varato un decreto, pubblicato lo scorso 20 giugno, con il quale si stanziano allo scopo 3 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Le risorse sono ripartite tra i medici ex condotti interessati in proporzione agli anni di servizio, tenendo conto degli emolumenti a vario titolo già percepiti, anche per effetto di sentenze passate in giudicato o accordi transattivi. In ogni caso le somme corrisposte a ciascun medico ex condotto non potranno essere superiori complessivamente a 50mila per l’intero quinquennio 2023 -2027.

Per i venti ex medici condotti della provincia di Macerata (e per gli eventuali eredi) si apre una partita che, però, è tutta da giocare. La domanda di partecipazione all’Avviso deve contenere informazioni dettagliate: l’unità sanitaria locale nella quale prestavano servizio alla data del 1° gennaio 1988; eventuali altre unità sanitarie locali o aziende sanitarie ove avessero prestato servizio successivamente; gli anni di servizio svolti a decorrere dal 1° gennaio 1988 (indicati in anni, mesi, giorni); gli eventuali emolumenti già percepiti per ciascun anno di servizio per effetto di sentenze o accordi transattivi intervenuti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.