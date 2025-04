Gli imprenditori donano un pulmino all’Auser

Un nuovo pulmino per l’Auser grazie al sostegno di numerosi imprenditori della zona. Si è svolta in piazza XX Settembre la cerimonia di consegna di un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone fragili, donato all’Associazione Auser grazie alla generosità di numerosi imprenditori locali, attraverso la società benefit PMG Italia. Il mezzo è stato ufficialmente consegnato nelle mani del presidente del circolo locale Auser, Graziano Gregori. Presenti all’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione, il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi, la presidente provinciale di Auser Macerata Daniela Muzi e il segretario organizzativo della Cgil di Macerata Biagio Liberati. Daniela Muzi, presidente provinciale di Auser Macerata, ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione: "Un ringraziamento particolare, anche da parte mia, agli imprenditori. Senza di loro, e senza i nostri volontari, quest’associazione non esisterebbe. Abbiamo davanti agli occhi un bellissimo esempio di cosa si può realizzare insieme, quando il terzo settore, il pubblico e il privato collaborano". Dopo la benedizione del mezzo, la cerimonia si è conclusa con la consegna delle targhe di ringraziamento a tutte le aziende che hanno reso possibile questo gesto di solidarietà.