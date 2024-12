Gli incontri dell’Avvento. Il via domani a Tolentino

Domani alle 21 alla basilica di San Nicola a Tolentino, lunedì 9 dicembre alla basilica Mater Misericordiae di Macerata, mercoledì 18 dicembre al santuario SS. Crocifisso di Treia e lunedì 23 dicembre alla chiesa di San Domenico a Recanati. Sempre alle 21. È il calendario di "Avvento di speranza", tema scelto dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi per un ciclo di appuntamenti in programma in Diocesi come cammino di avvicinamento verso il Natale. Non a caso, al centro delle riflessioni del Vescovo è la "virtù cristiana" alla quale papa Francesco ha voluto dedicare il Giubileo del 2025. I quattro incontri serali pensati da monsignor Marconi vogliono offrire a quanti parteciperanno spunti di confronto. "La loro finalità sarà più pratica che teorica – sottolinea il vescovo –, al fine di comprendere insieme quali passi fare per migliorare la nostra vita spirituale. Durante gli incontri rifletteremo in modo particolare sulla virtù cristiana della speranza, cioè di come l’ha insegnata e vissuta Gesù, in quanto perfetto uomo di speranza. Ma la nostra fede ci dice anche che il segreto di Gesù era il suo essere non solo vero uomo, ma anche vero figlio di Dio. Il suo legame con Dio, come quello di un figlio con il suo vero padre, era il suo segreto, la radice da cui scaturiva il suo modo unico e perfetto di essere uomo. Anche la sua arte di sperare è derivata perciò dal suo legame unico con il Padre, era una virtù umana, ma anche derivata dal suo legame con Dio. Per questo la Speranza di Gesù era una virtù umano-divina". Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming anche su EmmeTv, canale 89, e sulla pagina YouTube della Diocesi di Macerata.