Gli incontri protetti ora sono realtà

A Recanati gli incontri protetti diventano uno strumento fondamentale per accompagnare i minori e le famiglie in difficoltà, offrendo un contesto neutro in cui ricostruire relazioni compromesse. Il servizio è gestito dall’Associazione Piombini Sensini Ets di Macerata e consente ai bambini di incontrare i genitori in spazi sicuri, supervisionati da operatori specializzati. Ogni incontro costa 60 euro all’ora, Iva esente, e comprende supervisione, incontri d’équipe e la redazione di relazioni finali o aggiornamenti. Il Comune ha stanziato 1.800 euro fino alla fine dell’anno per garantire almeno 30 appuntamenti. A spiegare il funzionamento del servizio è l’assessore ai Servizi sociali, Emanuela Pergolesi: "Gli incontri protetti riguardano i minori per i quali viene sospesa la potestà genitoriale e che generalmente si trovano in comunità. È il Tribunale per i minorenni a disporre questi incontri, che avvengono in presenza degli assistenti sociali e degli operatori della struttura. In alcuni casi non servono particolari cautele, ma quando la situazione lo richiede è necessario un ambiente attrezzato, dove sia possibile videoregistrare gli incontri, mantenere distanze precise e garantire un controllo attento. A Recanati non abbiamo a disposizione una stanza del genere e, per i casi più delicati, ci serviamo quindi degli spazi dedicati a Macerata".

Attualmente i minori collocati in comunità a Recanati si aggirano intorno alle quindici unità, per un costo complessivo che si aggira sulle 130.000 euro, un impegno oneroso per l’amministrazione comunale. Il numero di questi ragazzi assistiti è soggetto a variazioni nel corso dell’anno, come precisa l’assessore: "Negli ultimi mesi tre ragazzi sono usciti, poi ne sono entrati altri tre e successivamente due. Il fenomeno del vandalismo e del bullismo giovanile, pur circoscritto, resta comunque fonte di preoccupazione per la città. Negli ultimi mesi si sono registrati episodi di danneggiamento e comportamenti aggressivi, in alcuni casi persino ai danni di soggetti fragili. L’impegno economico per il Comune è significativo: la spesa annua per il mantenimento dei ragazzi in istituto o in case famiglia ammonta a circa 130.000 euro. Il sindaco Emanuele Pepa ha voluto rassicurare la cittadinanza, ricordando che il lavoro delle forze dell’ordine e l’efficace rete di videosorveglianza hanno già permesso di identificare circa 15 giovani responsabili.

"Alcuni li ho incontrati personalmente — ha detto il primo cittadino — per ascoltarli e capire come affrontare insieme le difficoltà che li hanno portati a simili atteggiamenti". Da qui la scelta di puntare con decisione anche sugli incontri protetti, che non sono destinati a tutti i minori in comunità ma esclusivamente a quelli per cui lo stabilisce il Tribunale dei minorenni.