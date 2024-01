Gli inquilini abusivi sono tornati nell’appartamento

Si sono rivisti anche giovedì sera gli extracomunitari che occupano da lunedì - andando avanti e dietro quando e come vogliono - un appartamento al civico 44 del lungomare nord, al primo piano di un palazzo. Hanno scardinato la porta di una abitazione che i proprietari, residenti nell’interno del maceratese, non utilizzano in inverno, ma soltanto durante la stagione estiva. Sono entrati e lì bivaccano di giorno e dormono di notte. Un menage segnalato alle forze dell’ordine, alle quali però sono state presentate, dagli interessati, soltanto denunce per furto (di 30 euro) da uno degli appartamenti violati. Solo che gli occupanti abusivi continuano a fare i comodi loro nel palazzo e, per accedere all’appartamento, hanno anche rotto il vetro del portone d’ingresso del condominio. I residenti nella zona guardano, segnalano alle forze dell’ordine e, al momento, sono costretti a convivere con questi indesiderati vicini, con tutte le paure del caso, al punto che nel denunciare la situazione hanno chiesto l’anonimato per il timore di poter subire qualche tipo di rappresaglia. Gli appartamenti danneggiati sono in realtà due. In uno sono entrati e lo hanno trasformato in una loro dependance, mentre nell’altro hanno rotto la serratura senza però riuscire e penetrare nell’abitazione. E cresce l’insofferenza di chi vive nell’edificio, per una convivenza insopportabile: "si sono rivisti ancora una volta ieri sera (giovedì n.d.r.) e quello che stupisce è la sfrontatezza con cui si muovono, senza avere paura di nessuno. La paura però ce l’abbiamo noi perché li incontriamo per le scale e sulla strada".