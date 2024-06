Gli Interiorama al Rock Hop festival

Appuntamento stasera (alle 22.30) con il Rock Hop Festival, ossia il festival di birre e musica di qualità che andrà in scena al Pincio di Potenza Picena, dove suonerà il gruppo Interiorama (nella foto). La manifestazione è organizzata dal Groove Beer Bar e nel corso della serata la band livornese porterà sul palco il nuovo singolo "San Isidro", il primo nato dalla collaborazione con il neo membro della formazione Gabriele "Rata" Biondi, già tromba, percussioni e melodica di Casino Royale, Bluebeaters e Ratlock. Si tratta di un brano in cui è facile ritrovare tutte le atmosfere e le sonorità che, da sempre, influenzano il sound della formazione, ispirato alla World Music. E dopo quasi 50 date in tutta Italia nel 2023, ripartirà proprio a Potenza Picena il viaggio degli Interiorama nel 2024, con il loro "Elegancia Tropical Tour". Tra l’altro, il videoclip di San Isidro è già disponibile su YouTube.

"Finalmente San Isidro arriva in streaming alle orecchie di tutto il mondo – spiega la band livornese –. Siamo felicissimi ed emozionati perché è partito da lontano e speriamo possa arrivare lontano. I suoni di tutto il mondo del brano hanno trovato una casa nella splendida cornice delle colline metallifere dell’alta Maremma, dove abbiamo registrato il videoclip con la regia di Marco Bacci". Interiorama è una band nata nel 2012, in Costa Rica, grazie a Gianluca De Vito Franceschi. La loro musica, dopo l’ingresso di Samuel Pellegrini e Michele Pineschi, combina pure sonorità elettroniche con cumbia, afro, dub, reggae e afro-funk.