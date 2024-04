Gli investimenti nel mirino della minoranza

Sono tre le interrogazioni del gruppo di minoranza ’Insieme per San Severino’ a cui l’amministrazione dovrà rispondere in occasione del Consiglio comunale in programma per dopodomani. Una riguarda le attività di promozione culturale e di partecipazione cittadina con la quale si intende sapere se sono stati indetti bandi o concorsi per favorire le bellezze urbane e rurali, quali iniziative siano state intraprese per favorire racconti d’arte, di tradizioni, storia e di opere d’arte, di verità e leggende urbane, e se il Comune abbia intenzione di finanziare pubblicazioni scientifiche, di organizzare convegni, promuovere tesi sulla realtà aumentata per valorizzare le attrazioni turistiche, destinare spazi web a pagine di approfondimento culturale, ai beni culturali, pagine da rivolgere ai tanti studiosi interessati ad approfondire la storia sociale, artistica, economica del Comune. E ancora, l’opposizione, con il capogruppo Tarcisio Antognozzi, chiede se il Comune abbia in programma di indire concorsi e bandi per riqualificare i borghi o gli angoli del capoluogo, o di valorizzare alcune sale da destinare al coworking o alle esposizioni o, infine, se abbia pensato di promuovere attraverso gite in caratteristici bus turistici il circuito dei Castelli.

Un’altra interrogazione riguarda gli investimenti del Pnrr e del Pnc per i castelli, in particolare quello di Pitino: "Gli investimenti del Pnrr e del Pnc avrebbero dovuto costituire opportunità significative per il rilancio artistico ed economico di San Severino, per una rigenerazione urbana volta alla valorizzazione del patrimonio storico-paesaggistico e culturale, al sostegno delle strutture turistiche ed alla rinascita dei piccoli centri urbani e delle aree rurali; il territorio possiede numerosi castelli medievali con torri di interesse monumentale e paesaggistico, nonché antichi borghi di origine quattro-cinquecentesca".

Il gruppo vuole sapere quali sono i castelli destinatari di finanziamenti e, in merito al castello di Pitino, se le risorse siano solo di un milione di euro come indicato nel cartello di cantiere e se i lavori termineranno entro l’anno. Inoltre, chiedono tra le altre cose di conoscere con precisione che genere di opere sono previste e quali monumenti del complesso fortificato siano oggetto dei lavori. Infine, si tornerà a parlare delle somme non pagate da parte di alcune famiglie settempedano per il servizio della mensa scolastica visto che "la cifra ha assunto dimensioni preoccupanti", con la richiesta di conoscere nel dettaglio le somme non riscosse, e come si intende intervenire per tentare di arginare il problema.

Gaia Gennaretti