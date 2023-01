’Gli invisibili’ uccisi dalla mafia in una serata teatrale

Una serata per ricordare le vittime ‘invisibili’ della criminalità organizzata. "Spesso ci vengono in mente solo le figure più illustri della lotta alle mafie, ma non gli uomini e le donne che hanno fatto da scorta rimettendoci la vita", ha spiegato Tommaso Galeone, presidente della sezione cittadina dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, nell’annunciare lo spettacolo di giovedì, giorno della ricorrenza del compleanno del giudice Paolo Borsellino, al teatro Annibal Caro. L’esibizione, presentata ieri a palazzo Sforza, è organizzata dal Comune tramite l’assessorato ai servizi educativi e formativi su proposta dell’Anps civitanovese: si chiama ‘Gli invisibili. La solitudine dei giusti’ della ‘Nuova Compagnia teatrale’ di Verona, su regia di Enzo Rapisarda. La rappresentazione gode del patrocinio del ministero dell’Interno e andrà in scena alle 21.15. "Non si può parlare – ha aggiunto Galeone – di mafie solo in Sicilia ma bisogna farlo per tutta l’Italia". Queste le vittime degli attentati mafiosi a cui verrà data voce: Antonio Montinaro, Angelo Corbo (unico superstite), Emanuela Loi, Roberto Antiochia, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina. Alla performance, radotta in lingua dei segni, sono invitati gli studenti delle scuole superiori. "Abbiamo il dovere di diffondere l’esempio di eroi anche meno conosciuti, in modo che possano continuare a vivere nelle azioni e nei pensieri di chi resta, in particolare dei giovani", conclude il sindaco Fabrizio Ciarapica.

Francesco Rossetti