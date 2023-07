Gli iscritti di Fratelli d’Italia: "Perugini è un voltagabbana"

In scia all’emergenza asili si apre una questione politica nella maggioranza e in Fratelli d’Italia, dove parte l’arrocco per difendere l’assessore Barbara Capponi (Servizi educativi) che rischia di finire sotto scacco, ma 130 nuovi iscritti a FdI firmano un documento in cui si differenziano dal pensiero del responsabile locale di FdI, Igori Pettinelli, che ha indicato l’assessore Ermanno Carassai tra i responsabili del caos. Allora intervengono "per rompere il silenzio che circonda manovre sottese a indebolire il maggior partito politico italiano a Civitanova, città che sta vivendo la peggiore stagione politica dal dopoguerra" e al sindaco Fabrizio Ciarapica chiedono "di non prestarsi ulteriormente, per il bene della città e del centro destra, a logiche divisive e discutibili, liberando Civitanova da tentacolari piovre". Premettono "che l’impegno coi vertici regionali è lavorare per l’allargamento dei consensi. Quindi, in Carassai assoluta fiducia e rispetto, guadagnati sul campo nei tanti anni spesi al servizio della città, e stop all’attacco frontale contro il nostro assessore Capponi, che sta compiendo un lavoro encomiabile, portato dal voltagabbana Alfredo Perugini, premiato con la presidenza del Paolo Ricci quale prezzo del proprio tradimento". E’ la reazione all’intervento in cui ha parlato di ritardi nella vicenda asili spiegando che Capponi era stata informata per tempo. "Non è un caso – aggiungono – se l’attacco a Capponi coincide con l’ulteriore tentativo di condizionare la politica civitanovese da parte di chi dovrebbe per dignità ritirarsi". Il riferimento è al caso di Pierpaolo Turchi, uscito da Civitanova Unica per approdare in Vince Civitanova "ennesimo salto della quaglia in stile Perugini, ma nessuno dimentica che non trovando albergo in altre liste, trovò rifugio in Civitanova Unica per poi approdare nuovamente dal padre padrone di Civitanova (Fausto Troiani ndr)". "Il sindaco – concludono – prenda le distanze da comportamenti che nulla hanno a che fare con l’azione politica e amministrativa, con l’etica e la morale".