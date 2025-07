Gli istruttori francesi a lezione dal Centro Nuoto Macerata

Il Centro Nuoto Macerata è ormai diventato punto di riferimento per la formazione degli istruttori di nuoto francesi. Un anno fa sono stati ospitati 24 studenti, quest’estate sono già arrivati due gruppi, il primo dal CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur, accompagnato dalla prof.ssa Christel Clapies, e il secondo, attualmente presente, dal CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, composto da 17 studenti e tre docenti guidati dalla prof.ssa Lisa Pigneur.

Un progetto Erasmus Plus che vede il Centro Nuoto Macerata e il suo presidente Mauro Antonini al centro di collaborazioni con le federazioni e il ministero dello Sport francesi. Un progetto, inoltre, che rende Macerata sempre più scelta dai futuri istruttori di nuoto d’Oltralpe come polo formativo d’eccellenza. "Siamo orgogliosi – commenta Antonini – che sempre più realtà internazionali scelgano Macerata per la formazione dei propri istruttori".

Gli studenti francesi stanno partecipando ad attività teorico-pratiche, osservano sul campo l’insegnamento del nuoto secondo il modello italiano e prendono parte ad esperienze professionali concrete. Tra queste, una giornata di affiancamento al servizio di salvataggio balneare sulle spiagge di Civitanova. Particolarmente significativa la visita alla sede e ai mezzi di soccorso della Guardia Costiera, dove gli studenti sono stati accolti dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo, Tenente di Vascello Chiara Boncompagni.

Andrea Scoppa