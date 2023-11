Gli occhi che fanno capire il mondo e come fare per dare speranza

’Occhi del mondo’ è il titolo della mostra fotografica di Claudio Scarponi e la collaborazione di Alberto Pellegrino. Storie di umanità. Storie di solidarietà. Nessun paesaggio o monumento architettonico. Solo occhi e ritratti. Un fil rouge che tocca gli animi e i cuori. Ed è proprio questo lo scopo di Scarponi, in un momento in cui il mondo sembra impazzire tra guerre e disastri. "Nell’ultimo periodo - racconta - ho avuto modo di guardare il mio archivio e così è nata l’idea di organizzare qualcosa per sensibilizzare le persone. Voglio far vedere con uno sguardo diverso e meno indifferente donne e uomini che vivono nello stesso nostro pianeta, e richiamare l’attenzione su quanti operano nel volontariato locale e internazionale. Si è cercato di mettere in risalto l’umanità di queste persone senza retorica o pietismo, ma lanciando anche un messaggio di positività e di speranza". ’Occhi del mondo’ è un viaggio tra ritratti di donne e uomini che vivono in una condizione di estrema povertà, di bambini che spesso non hanno una famiglia, non hanno il diritto all’istruzione, non hanno accesso alle cure. Sono state anche riprese persone costrette a fuggire dalla guerra, una situazione tristemente attuale. "Con gli occhi ci si capisce pur non parlando la stessa lingua. Le foto sono state tutte scattate nei viaggi di carattere solidale che ho fatto in Etiopia e al confine tra Siria e Turchia, e in un viaggio insieme ad un fotoreporter in India, Nepal e piccolo Tibet. In Etiopia sono stato sette volte, l’ultima volta è stata davvero dura perché la condizione che abbiamo trovato era peggiorata a causa della guerra al nord del Paese. Poi sono stato al confine turco-siriano con una onlus di Modena che segue molte famiglie di profughi. Da lì provengono alcune foto esposte di bambini che abbiamo aiutato. Anche le foto dall’India, Nepal e piccolo Tibet raccontano di villaggi, di povertà, di sofferenza".

Nella mostra è stata coinvolta Croce Rossa di San Severino. Al comitato sarà devoluta ogni offerta e tutto il ricavato dalla vendita di foto e gadget. La mostra sarà inaugurata sabato 11, alle 17, nella chiesa della Misericordia, in piazza Del Popolo, con la presentazione di Alberto Pellegrino, sociologo e critico fotografico. Resterà poi aperta fino al 19 novembre. "Ricordiamo - conclude - che siamo 8 miliardi in questo mondo e che quindi occorre avere una visione diversa, e soprattutto occorre tenere a meno che l’odio porta a compiere cose terribili. E chi ne paga di più le conseguenze sono gli indifesi".