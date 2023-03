Gli oggetti di Leopardi e Gigli esposti a Roma

C’è il cuore di Recanati in mostra a Roma, a Palazzo Poli, dove domani sarà inaugurata l’esposizione "Le Marche. L’unicità delle molteplicità". Oltre alle autorità comunali saranno presenti il presidente delle Marche Francesco Acquaroli e Pierluca Trucchia, presidente dell’associazione Gigli di Recanati. Saranno esposti molti documenti e oggetti sia del poeta Giacomo Leopardi che del tenore Beniamino Gigli di cui domenica si è celebrato il 133° anniversario della nascita all’Auditorium del Centro mondiale della poesia. "Siamo fieri – commenta il sindaco Antonio Bravi – di poter offrire ai visitatori della mostra un assaggio della storia e della cultura di Recanati. L’occasione è propizia anche in virtù della prossima ristrutturazione e riapertura del museo dedicato a Beniamino Gigli grazie ai fondi del Pnrr reperiti per l’abbattimento delle barriere architettoniche (500mila euro, ndr) che permetterà a tutti di fruire liberamente della bellezza dell’esposizione presente al teatro Persiani". Organizzata dalla Regione Marche e l’Agenzia per il Turismo e per l’Internalizzazione delle Marche, la mostra si propone di mettere in evidenza le eccellenze marchigiane. Saranno presenti in mostra con Leopardi e Gigli, donne e uomini illustri marchigiani che hanno cambiato la storia operando con modalità vincenti in molteplici ambiti storici e attuali tra cui Raffaello Sanzio, Donato Bramante, Matteo Ricci, Gioachino Rossini, Maria Montessori e tra i contemporanei Roberto Mancini, Valentino Rossi, Raphael Gualazzi e Giovanni Allevi. Tutti rappresentati nell’esposizione da un’opera originale, un oggetto, un filmato o delle fotografie. Nell’isola destinata a Leopardi saranno presenti due libri di proprietà del grande Poeta, una penna a piuma d’oca e uno scritto autografo, gentilmente concessi da Casa Leopardi. Nello spazio dedicato a Gigli verrà esposto il costume di scena del personaggio Radames indossato da Gigli nell’opera "Aida", rappresentata nel 1937 al teatro Reale dell’Opera di Roma, presente al museo Gigli e messo a disposizione dal Comune di Recanati. "La presenza di Leopardi e Gigli è una testimonianza dell’unicità della nostra città e della sua forte connessione con la cultura – spiega l’assessora alle Culture Rita Soccio –. La partecipazione di Leopardi e Gigli alla mostra nazionale rappresenta un’opportunità per Recanati di far conoscere ancora di più al pubblico le sue bellezze e i suoi tesori culturali insieme alle altre realtà regionali. Siamo certi che l’identità culturale sia tra le attrazioni principali delle Marche e per questo continueremo ad investire nella valorizzazione di questi aspetti, così preziosi per la nostra comunità e per la crescita del nostro territorio".

Antonio Tubaldi