Gli operai: "Così non arriviamo a fine mese"

di Giorgio Giannaccini

"Fino a quando gli arretrati non verranno pagati ai dipendenti, rimarranno interrotte le lavorazioni all’interno dell’azienda e continuerà lo sciopero". Così si sono espressi ieri mattina i sindacati Filctem Cgil e Femca Cisl, durante la protesta degli operai all’esterno della Mondialsuole Group di Porto Recanati, che comprende i tre stabilimenti Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast, nella zona sud del paese. Insomma, va avanti il braccio di ferro tra i lavoratori e la proprietà dell’azienda, che produce suole per calzature. Per adesso, ai cento operai dello Mondial Suole non è stata versata metà della tredicesima e nemmeno l’intera mensilità di dicembre. Mentre ai 60 operai della Mondial Due e della Mondial Plast è stata pagata l’intera tredicesima, ma non lo stipendio di dicembre. Intanto, ieri, tanti striscioni e rabbia per la situazione alquanto precaria che stanno vivendo. Per il servizio d’ordine c’erano la polizia locale, i carabinieri e la Digos. "Siamo tutti nella stessa barca: c’è chi non arriva a fine mese, tra i costi per le bollette o perché ha una famiglia da mantenere – spiega una dipendente del settore imballaggio, Cinzia Del Pozzo –. E’ quasi un anno che invece di pagarci il 10 di ogni mese, posticipano di almeno venti giorni. E ora non ci danno le mensilità. Ma la pazienza è finita, si mettano una mano nel cuore e l’altra sul portafoglio". "Ho cinque figli da sfamare e bollette da pagare – racconta il marocchino Abdellah Khal, che lavora nel settore stampaggio –. La proprietà faccia per noi la spesa ogni settimana, almeno riusciamo a mangiare". Nel frattempo, i sindacati annunciano che lo sciopero andrà avanti. "Abbiamo già comunicato che la mobilitazione continuerà, finché non ci sarà una risposta certa dell’azienda per il pagamento delle mensilità arretrate – dice Giuliano Caracini, segretario regionale di Femca Cisl –. Dall’anno scorso era partito il ritardo dei pagamenti, e la cosa è peggiorata progressivamente. La maggiore criticità è la mancata erogazione della mensilità di dicembre, che rende tutto più complicato per lo stipendio di gennaio". Così la pensa pure Marco Bracalente, segretario regionale di Filctem Cgil: "Faremo ulteriori manifestazioni, se non dovesse rientrare la situazione per le retribuzioni. Ne abbiamo parlato con il sindaco Andrea Michelini e seguiranno confronti con le istituzioni. Finora, non c’è stata nessuna risposta da parte della direzione aziendale". Sulla crisi si è espressa anche l’amministrazione: "Siamo da tempo in costante contatto con le parti sociali per seguire gli sviluppi della vicenda. Tale crisi rappresenta un duro colpo per le famiglie dei dipendenti, molti dei quali nostri concittadini. Faremo il possibile per supportare in ogni modo chi verserà in condizioni di difficoltà".