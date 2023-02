"Gli Ospiti della Form" Mogliano in concerto

Al via "Mogliano in concerto", con un doppio appuntamento organizzato dall’Orchestra Filarmonica Marchigiana e dall’amministrazione comunale. Prima data domani, alle 18 al teatro Apollo, con "Gli Ospiti della Form": un appuntamento cameristico, senza la presenza dell’orchestra, con l’Esq (Essential Saxophone Quartet), quartetto di sassofoni formato da Luca Mora al saxofono soprano, Gabriele Giampaoletti al saxofono contralto, Valter Arcangeli al saxofono tenore e Roberto Micarelli al saxofono baritono. Eseguiranno un concerto dal titolo "Musicauna, da Händel a Morricone", realizzato in collaborazione con Associazione Spazio Musica – Ancona Jazz Festival. "Un viaggio nel mondo della musica, attraverso un piacevole percorso di generi, dal ‘700 ai giorni nostri, con Händel, Paradisi, Singeleé, Pärt, Jenkins, Pirotti, Girotto, Piazzolla, Morricone", spiegano gli organizzatori. Il format "Gli Ospiti della FORM" si ripeterà il prossimo mese. Sabato 25 marzo, a salire sul palco del teatro Apollo alle 21, è il Duo Canino-Scaramuzzino: Bruno Canino al pianoforte e Giovanni Scaramuzzino al mandolino eseguiranno un affascinante programma di musiche di compositori di varie epoche, da Gervasio a Luciano Chailly passando per Beethoven, Munier, Margola. Biglietti a 5 euro per il singolo concerto e 7 euro per i due eventi. Infopoint piazza Garibaldi, 3355329539 (martedì-venerdì 10-12.30 e 17.30-19.30; sabato 10-13 e 15-19).