Gli rubano il motorino con cui ha avuto l’incidente

Dopo il danno, la beffa. Nel primo pomeriggio di giovedì, uno studente dell’alberghiero Varnelli di Cingoli, alla guida del proprio scooter Malaguti 50, stava percorrendo la provinciale per tornare a casa. Pioveva, l’asfalto era viscido e il ragazzo ha perso il controllo del mezzo andando a strisciare, col braccio destro, su un tratto del guard-rail ed è stato soccorso dal 118. Sul posto è giunto anche il padre dell’infortunato, condotto all’ospedale di Macerata e dimesso in nottata dopo le cure ricevute. Ovviamente, nella concitazione dell’incidente, il genitore ha ritenuto di assistere il figlio, lasciando sul lato della carreggiabile il motorino: lo avrebbe recuperato nella mattinata successiva. Purtroppo però, arrivato dove avrebbe dovuto rinvenire il mezzo, ecco l’amara sorpresa: il Malaguti 50 era sparito. Dopo aver effettuato qualche accertamento, all’uomo non è rimasto altro che constatare il furto, presentando denuncia ieri mattina ai carabinieri di Cingoli.

g. cen.