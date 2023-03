Gli scacchi conquistano i più giovani

Scacchi, la passione contagia anche i bambini. A Civitanova il progetto scacchi è stato spesso al centro delle attenzioni nelle scuole elementari e medie, ma in genere i corsi venivano organizzati nel contesto delle ore curriculari, adesso i bambini son disposti a sacrificare il tempo da dedicare al gioco anche nelle ore extra. A organizzare corsi, infatti, è il Circolo scacchi, costituito una quindicina di anni fa e oggi in forte crescita, con sede al Tiro a Volo. A presiederlo è Jhonny Mariucci, che è stato anche il cofondatore insieme con Mauro Fratini e il compianto Gino Serafini. I soci regolarmente iscritti sono 55, ma sono in tanti a praticare tale sport, affiliato alla Federazione scacchi e sotto l’ègida del Coni. Il gioco, a Civitanova, vanta illustri professionisti che hanno ottenuto risultati più che eccellenti in competizioni internazionali: valga per tutti il nome di Fabio Bruno. Ebbene, Mariucci e tutto il direttivo del sodalizio ci credono: il gioco va esteso, la sua pratica deve coinvolgere i bambini non solo perché è educativo e, come si dice, praticarlo"aguzza l’ingegno e invita alla riflessione", ma anche perché stimola la socializzazione. Da qui l’idea è stata diretta all’istituto scolastico Ugo Bassi ma potrebbe estendersi ad altri. I corsi sono rivolti sia ai bambini delle elementari sia a quelli delle medie. La risposta è stata straordinaria, molte le bambine. I maestri sono Mariucci, Fratini e Loren Piccoli. Per il futuro c’è un programma ambizioso, tra cui un torneo internazionale al Lido, in memoria di Gino Serafini.

Giuliano Forani