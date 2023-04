Gli scacchi muovono giovani e non: un pienone nel segno del gioco

Sono stati davvero molti, fra bambini, ragazzi e adulti, ad aver partecipato nel weekend scorso alla "Due giorni di scacchi", organizzata dal circolo di Recanati e Osimo in collaborazione con il Centro Fonti San Lorenzo di Recanati e Anteas di Osimo. Presenti ai tornei oltre 50 giocatori (con i loro accompagnatori) provenienti principalmente da Recanati e Osimo, ma anche da Loreto, Castelfidardo, Jesi, Fermo, Ancona, Civitanova, Potenza Picena e altre città delle province delle Marche. Sabato i giocatori suddivisi nelle fasce di età adulti, junior (dai 14 ai 17 anni), ragazzi (dagli 11 ai 13 anni), bambini (dai 6 ai 10 anni) si sono contesi il podio con partite molto emozionanti. Per la categoria bambini, Diego Nikolai si è classificato al 1° posto seguito da Giosuè Peloni, Giosuè e Davide Anselmi; categoria ragazzi: Diego Botondini (1° classificato), Tommaso Melendres (2° classificato), Francesco Mascioni (3° classificato); junior: al 1° posto Dennis Popa, al 2° Riccardo Stortoni e al 3° Tommaso Galassi. Per la categoria adulti Stefano Perniola si è classificato primo seguito da Pino Rugiano e Cristian Salvatori. Per tutti i bambini e i ragazzi, comunque, in premio una medaglia ricordo e un libro di narrativa e ai primi tre di ogni categoria, compresa quella degli adulti, la medaglia di podio e un libro. Il giorno dopo il torneo si è svolto nei locali dell’Anteas di Osimo e si è trattato del Torneo di campionato italiano giovanile che, oltre a permettere la qualificazione alla fase finale nazionale a Tarvisio di luglio, ha decretato i campioni provinciali di Ancona e Macerata nelle varie fasce d’età previste. I 44 giovani scacchisti hanno dato vita a partite degne di maestri di scacchi. I podi nelle varie fasce d’età (quindi campioni e campionesse provinciali di Macerata) sono stati conquistati da Letizia e Leandro Lamanna, Angela Catena e da Diego Botondini a cui nell’elenco dei campioni provinciali di Ancona e Macerata si affiancano Cristian Coppari, Mattia Antonelli, Arianna Ruggeri, Samuel Giambartolomei Samuel, Matteo Cherubini, Qun Yi e Angela Jianing Xu e Alberto Palmucci.

ant. t.