Gli scatti di Cudini in mostra: "Così racconto l’umanità"

Domani alle 20 Paolo Cudini inaugura la sua mostra nel Cortile di Filosofia, in via Garibaldi 20. Operaio di professione, fotografo per passione da più di 40 anni, Cudini torna a esporre nella sua città dopo la mostra "Declinazioni di Donna" a Palazzo Ricci del 2020 e quella "Strade Geo-Grafie Umane" nei locali ex Upim del 2021. Ora alcuni suoi scatti raccolti nel titolo "Fotografia Umanista" saranno esposti all’interno del festival Humanities organizzato dall’Unimc.

Cudini, come mai in questa cornice?

"Ho chiesto un incontro al rettore, John McCourt, che ringrazio per la sua disponibilità. Gli ho relazionato il mio progetto e il messaggio che volevo trasmettere. Se oggi espongo significa che il rettore ha colto pienamente la mia necessità di mostrare l’umanità che, malgrado tutto, è in noi e a collocare le mie opere all’interno di un progetto universitario".

Come definisce i suoi scatti di strada?

"I miei scatti sono il modo di comunicare a me più congeniale. Sostituiscono tutte le parole che non riesco a dire e a volte a comprendere. Sono un linguaggio immediato in cui le immagini prendono il posto del testo".

Che differenze ci sono fra le sue varie mostre?

"Cerco di diversificarle ogni volta, selezionando le immagini, cambiando la disposizione, differenziando il tipo di allestimento e, con esso, il messaggio che voglio far arrivare".

Qual è il messaggio di questa esposizione?

"Con le mie 50 immagini metto in risalto i volti con i sorrisi e le lacrime, le sensazioni e le emozioni catturate negli sguardi, nelle mani, negli abbracci. L’esigenza di cogliere l’attimo, percepire le vibrazioni della nostra esistenza e trasformarlo in immagine; rappresentare l’uomo nel suo contesto sociale, i suoi diritti, la sua dignità".

A cosa dà risalto?

"Questa volta do risalto all’Amore nelle sue declinazioni. Inizio con l’abbraccio di un bambino africano che stringe il nonno europeo, passo a due senzatetto innamorati che sono la mia interpretazione de "la Pietà" di Michelangelo, seguono gesti di affetto e baci di giovani per arrivare all’amore senza età di anziani che si tengono per mano. Concludo con immagini un po’ forti di amore negato, quello di chi non ha più niente in questa vita".

Quali sono i suoi ultimi impegni?

"La scorsa settimana ho ricevuto l’invito al Golden Luxury Party di Venezia e devo dire che ne sono lusingato come sono felicissimo che alcuni miei scatti siano presenti nella rivista Celebre Magazine dell’editore e fondatore Massimo Basile".