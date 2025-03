Gli scatti di Montecucco esposti a Villa Colloredo Mels

Oggi alle 16.30, nel Museo civico di Villa Colloredo Mels, si inaugura "Infinite letture", la mostra fotografica di Claudio Montecucco dedicata al fascino della lettura nei contesti urbani. L’evento segna l’avvio dell’omonimo progetto di welfare culturale promosso dal Comune di Recanati e finanziato nell’ambito del bando nazionale "Città che legge 2023", con l’obiettivo di promuovere la lettura attraverso una serie di iniziative che si svilupperanno per tutto il 2025.

L’esposizione, aperta fino all’8 giugno, presenta oltre 40 scatti in cui Montecucco cattura l’intimità e la magia della lettura in spazi pubblici, trasformando vicoli, piazze e monumenti in biblioteche a cielo aperto. Le immagini, realizzate in celebri città italiane e internazionali, includono anche una sezione dedicata a Recanati (nella foto), città natale di Giacomo Leopardi, la cui impronta letteraria è parte integrante del progetto.

Fotografo e artista perugino, Montecucco è noto per la sua ricerca dell’"imperfezione perfetta", una fotografia spontanea e carica di emozioni. La mostra è un invito a riscoprire il piacere della lettura negli spazi urbani, riservandole un momento di quiete nel ritmo frenetico della vita quotidiana.