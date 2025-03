Gli scatti di Piemonte in mostra a Ficana

Si terrà sabato prossimo, alle 17 nel borgo di Villa Ficana, la mostra fotografica "Mosafer, Inshallah Europe", dell’emergente artista torinese Raffaele Piemonte, che apre la stagione delle esposizioni di "Atterrati! Call for Art". L’inaugurazione è in programma al Centro Visite dell’Ecomuseo, alla presenza dello stesso Piemonte. Lo spazio artistico sarà poi visitabile fino a sabato 22 marzo, aperto al pubblico gratuitamente da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, i sabati 15 e 22 e domenica 16 marzo dalle 16 alle 19.

Le opere esposte conducono in Serbia, rivelando le storie di coloro che si muovono lungo la rotta balcanica, i cosiddetti "Mosafer", termine che designa i viaggiatori. Questi individui, privati della libertà di scelta, si trovano costretti a seguire percorsi tracciati da trafficanti, subendo i costi proibitivi imposti da un mercato spietato. L’assenza di vie legali alimenta un sistema criminale che rappresenta, paradossalmente, l’unica possibilità di fuga per chi proviene da Paesi come Afghanistan, Pakistan, Siria e Iraq, tutti accomunati dal sogno di un futuro in Europa.

Durante il periodo della mostra, sarà possibile partecipare a visite guidate del borgo, alla scoperta dell’architettura in terra cruda del tardo Ottocento.