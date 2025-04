"Gli sportelli Postamat non funzionano"

Ancora disservizi allo sportello Atm Postamat di Passo San Ginesio, la principale frazione di San Ginesio, e in quello di Ripe San Ginesio, comune limitrofo. La cittadina Ombretta Martorelli torna alla carica per segnalare il disagio; la questione era già stata sollevata lo scorso dicembre.

"Negli ultimi giorni – racconta – sono passata diverse volte su entrambi gli sportelli e in orari diversi, alle 7.30 e alle 15.15. Niente: non è possibile prelevare i soldi da nessuno dei due. Nelle ore in cui l’ufficio è chiuso e non è presente il personale, è necessario che il bancomat funzioni, altrimenti come facciamo a svolgere le operazioni? Anche gli altri residenti sono esasperati. Martedì ho chiamato due volte il numero verde, fornendo tanto di documenti e codice fiscale, per fare il reclamo, invano. Una presa in giro. Ogni volta che chiamo, si risolve con un nulla di fatto. Non è possibile andare in giro senza soldi: perché dobbiamo essere costretti a rivolgerci alla banca e pagare la commissione? L’altro giorno mi è capitato di non avere neanche un euro per il carrello… e fare benzina con il bancomat non è semplice. In sintesi, chiediamo che il problema venga risolto prima possibile".

In inverno la Martorelli aveva ribadito: "È l’unico bancomat postale che si trova all’esterno. Gli altri sportelli sono distanti, a Sarnano o Sforzacosta di Macerata. Se servono dei soldi liquidi, com’è normale che sia, come deve fare una persona? Perché dobbiamo essere costretti a pagare le commissioni bancarie in un altro istituto? La questione si protrae da quasi un anno".