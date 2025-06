Gli stati generali dell’Anffas al Polo Bertelli

L’appuntamento con gli stati generali Anffas, organizzato da Anffas Marche in collaborazione con Anffas nazionale, si terrà oggi dalle 9 alle 17, nel dipartimento di Scienze della Formazione - Polo Bertelli dell’Università di Macerata. Un appuntamento più che mai sentito visto che si svolge a pochi giorni dall’avvenuta COSP18 – la diciottesima sessione della Conferenza degli Stati parti della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità tenutasi a New York – a cui ha preso parte una delegazione di Anffas nazionale e Macerata. I lavori di oggi, moderati dal direttore nazionale Emanuela Bertini, prevedono gli interventi del presidente nazionale Anffas Roberto Speziale, del presidente Marche Mario Sperandini e del presidente Anffas Macerata Marco Scarponi. Ci saranno interventi di Natascia Mattucci prorettrice dell’Unimc, di Gianluca Busilacchi dell’Unimc e direttore scientifico del Centro di ricerca e documentazione sulla disabilità della regione Marche, di Alessia Maria Gatto componente del centro studi giuridici e sociali Anffas Nazionale. Nel pomeriggio seguiranno due dibattiti, uno sul confronto tra le realtà Anffas delle Marche e l’altro sul confronto tra gli enti del terzo settore e le istituzioni. È previsto un contributo da parte del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. "Siamo felici di ritrovarci nelle Marche – dice Speziale –. L’obiettivo è creare un dialogo con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie". "Crediamo – aggiunge Sperandini – che l’appuntamento potrà contribuire a definire ancora di più il quadro nazionale su cui da ormai oltre un anno Anffas sta lavorando e siamo certi che anche dalle Marche arriveranno riflessioni utili alla costruzione di una società inclusiva, di pari diritti e opportunità".

Paola Olmi