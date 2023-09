Gli stranieri rilanciano borghi e palazzi

"C’è un interesse da parte di investitori esteri, internazionali, su borghi o porzioni di borghi nelle Marche. Così abbiamo voluto avviare una rilevazione di quelli che sono i nostri gioielli per capire se appunto questa internazionalizzazione delle nostre meraviglie sia possibile". È la novità lanciata dal commissario straordinario Guido Castelli al convegno di ieri, "Meraviglie dell’Appennino centrale. Rigenerazione urbana, economica e sociale dei luoghi e dei borghi", organizzato insieme ad Anci Marche a Camerino, all’Accademia della Musica Abf "Franco Corelli". Ai Comuni del cratere marchigiano è stato inviato un form online in cui potranno indicare borghi, frazioni o immobili compresi nel loro territorio che meriterebbero di essere valorizzati attraverso un’attività congiunta di promozione. "Pensiamo ad esempio a edifici lesionati senza proprietari o con anziani che (legittimamente) rinunciano a sistemarli o a strutture abbandonate – ha proseguito Castelli –. Si tratta di situazioni da gestire che potrebbero essere risolte con società-veicolo comunali, progetti che danno ai sindaci gli strumenti per valorizzare i luoghi. Sul territorio abbiamo tanti borghi, scrigni da conoscere. C’è bisogno di investitori. Per questo occorre mettere in evidenza le varie potenzialità e avere una fotografia, in collaborazione con la Camera di Commercio e l’Anci, del potenziale borgo da recuperare. Una visione innovativa di turismo e imprenditorialità, creando le condizioni per il rilancio, rendendo queste aree attrattive nei confronti di persone e capitali e nuovamente "abitabili" anche dalle loro comunità tradizionali. Abbiamo l’occasione di promuovere il "modello Appennino" in Italia e all’estero" I sindaci compileranno la scheda online inserendo quindi frazioni e edifici. "Un modello basato sul lavoro di squadra tra pubblico e privato", ha detto il sindaco Roberto Lucarelli, ricordando che a Camerino ci sono 45 frazioni oltre al centro storico.

"Recuperare i borghi è fondamentale – ha aggiunto Paolo Calcinaro, presidente di Anci Marche –, che già prima del 2016 stavano lottando contro lo spopolamento". "Sulle aree interne si gioca la possibilità reale per il Centro Italia di recuperare il Pil – ha detto il governatore Francesco Acquaroli (videocollegato) –. Stiamo costruendo una strategia sui borghi, patrimonio sociale ed economico. Lo abbiamo fatto puntando anche sulle infrastrutture; ricordo il completamento del tratto della Pedemontana ma anche la prosecuzione verso sud e verso nord di questa direttrice che sarà la spina dorsale del territorio". Tra i relatori, Daniele Kihlgren, l’architetto dell’albergo diffuso di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), "esempio di come l’iniziativa privata possa confrontarsi in modo positivo con le esigenze di sviluppo locale", conclude la struttura commissariale.